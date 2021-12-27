كشفت المغنية الأميركية جوجو أنها تحتفل بـ «الكريسماس» بعد خطبتها رسميا على الممثل ديكستر داردين.

ونشرت المغنية، 31 عاما، سلسلة من الصور عبر صفحتها على إنستغرام تظهر اللحظة التي نزل فيها داردين، 30 عاما، على ركبته طلبا لخطبتها.



ودعا الممثل، الذي شارك في بطولة فيلم «ذا ماز رانر»، بعض أفراد الأسرة والأصدقاء المقربين حتى يتمكنوا من حضور الحدث في منتجع «لا كونشا رينيسانس سان جون» في بورتريكو.

وكانت جوجو قد تصدرت قائمة أغاني البوب الأميركية عندما كانت في سن الـ«13» عاما بأغنيتها «جيت أوت» لتكون بذلك أصغر فنانة تتصدر قائمة «بيلبورد» لأغاني موسيقى البوب.



وإلى جانب مسيرتها الموسيقية، ظهرت أيضا في أفلام من بينها «ليثال ويبون» عام 2017.