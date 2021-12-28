تقدم النائب أسامة الشاهين باقتراح برغبة بمنح مسميات (فنية) لخريجي تخصص المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية من كلية الطب المساعد، ومساواتهم مع خريجي الكلية نفسها في العلاوات والبدلات.



ونص الاقتراح على ما يلي:



يقوم ديوان الخدمة المدنية بتعيين خريجي كلية العلوم الطبية المساعدة تخصص (المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية) بتوصيف وظيفي إداري على الرغم من أن دراستهم في الكلية فنية، علما بأن دراسة هذا التخصص يعتمد على تطوير نظم المعلومات الصحية بأجهزة المستشفيات، واستخدام تقنية الحاسوب في الخدمات الصحية وكفاءة الأجهزة وترميز الأمراض والتحليل وضمان الجودة.



كما أن هناك مواد دراسية أساسية من شروط تخرجهم مثل علم التشريح وعلم العقاقير ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض وغيرها من مواد علمية فنية.



فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



يقوم ديوان الخدمة المدنية بتوصيف مسميات خريجي تخصص المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية من كلية الطب المساعد مسميات (فنية)، كما تتم مساواتهم مع قرنائهم من خريجي الكلية نفسها من حيث العلاوات والبدلات.



و وجه النائب أسامة الشاهين سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، قال في مقدمته: يقوم ديوان الخدمة المدنية بتعيين خريجي كلية العلوم الطبية المساعدة تخصص (المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية) بتوصيف وظيفي إداري على الرغم من أن دراستهم في الكلية فنية، علما بأن دراسة هذا التخصص يعتمد على تطوير نظم المعلومات الصحية بأجهزة المستشفيات، واستخدام تقنية الحاسوب في الخدمات الصحية وكفاءة الأجهزة وترميز الأمراض والتحليل وضمان الجودة، كما أن هناك مواد دراسية أساسية من شروط تخرجهم مثل علم التشريح وعلم العقاقير ووظائف الأعضاء وعلم الأمراض وغيرها من مواد علمية فنية.



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



1 ـ لماذا يقوم ديوان الخدمة المدنية بتعيين خريجي تخصص المعلوماتية وإدارة المعلومات الصحية بوظائف (إدارية) وبمسمى منسق سجلات طبية على الرغم من أن أكثر محتوى تخصصهم (فني) بحت؟



2 ـ لماذا يقوم الديوان بالتمييز بين خريجي هذا التخصص وخريجي التخصصات الأخرى من نفس الكلية من حيث المسمى الوظيفي والراتب والبدلات مثل (بدل عدوى وغيرها)؟