وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس، نص السؤال الأول على التالي:



لما كان التقدم الذي يشهده العالم في مجال النقل البحري يمثل تحديا كبيرا أمام قطاع النقل البحري الوطني في ظل العولمة التي من تداعياتها انفتاح الأسواق وتحرير تجارة الخدمات، كان لا بد للإدارة البحرية من التحديث والتطوير حتى تواكب سفنها التطورات العالمية في هذا المجال، أما من جانب الموانئ فإننا نعتقد أنها لم تتطور التطور المطلوب منها على المستوى المحلي، ولأننا نحتاج إلى نظرة جديدة لموضوع إدارة النقل البحري في دولتنا فهو عصب كل نشاط اقتصادي وسياسي وبما يعيد للمنطقة أهميتها الجغرافية، ويقلل عبء التكلفة الباهظة لوصول البضائع إلى يد المستهلك ويقلب الميزان التجاري العربي لصالح الاقتصاد الوطني، ويفتح الأسواق العالمية للإنتاج الوطني ويؤهل المنطقة لاستخدام أعلى مستويات التكنولوجيا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما سبب طلب وزارة المواصلات نقل تبعية إدارة النقل البحري وإدارة التدقيق والجودة البحرية إلى مؤسسة الموانئ الكويتية؟



2- ما رؤية الوزارة والمعايير التي تستند إليها في هذا الطلب والأساس الجوهري له؟



3- ما مدى استعداد مؤسسة الموانئ الكويتية لقبول نقل الاختصاص لها؟ وهل ترى الوزارة أن المؤسسة قادرة على النهوض بإدارة النقل البحري؟



4- هل توجد دراسات أو بيانات أو توصيات من مؤسسات دولية في شأن ضرورة تبعية إدارة النقل البحري إلى الهيئات المعنية في الموانئ؟ يرجى تزويدي بها -إن وجدت-.



5- ما الأثر المترتب على قرار نقل تبعية الإدارة إلى مؤسسة الموانئ بالنسبة للموظفين القياديين والإشرافيين العاملين في جميع قطاعات النقل البحري التابعة للإدارة؟



6- الهيكل التنظيمي لإدارة النقل البحري والإدارات التابعة لها، مع تحديد مهام كل إدارة منها، ومدى توقع وزارتكم للمواءمة الناتجة من قرار نقل التبعية إلى المؤسسة.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: لما كان من مهام الإدارة المركزية للإحصاء إعداد إحصاءات ذات جودة عالية وتحديد أخلاقيات العمل الإحصائي، وكان الإطار العام والنهج الذي يتبعه الالتزام بالمواثيق الدولية الصادرة من الأمم المتحدة في هذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كم عدد القطاعات التابعة للإدارة؟ وما مهام كل منها؟



2- ما رؤية الإدارة المركزية للإحصاء بالاستناد إلى ما ورد في المقدمة حول خطة التنمية كويت 2035؟



3- كم عدد غير الكويتيين العاملين في الإدارة؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي يبين أسماءهم وشهاداتهم العلمية، ورواتبهم وأي مزايا مالية يتلقونها نظير قيامهم بتلك الأعمال سواء كانوا في وظائف قيادية أو إشرافية أو كانوا مستشارين.