وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة.



نص السؤال الأول على ما يلي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 13سبتمبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير من هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول المعوقات التي تواجه الهيئة أثناء طرح وتنفيذ مشروعاتها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقرير المشار إليه.



2- استنادا إلى البيان نفسه فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الهيئة بموافاته بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفرغا بالصيغة القانونية المناسبة، فهل انتهت الهيئة من ذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من مشروع القانون.



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



أقام بنك الائتمان الكويتي لقاء تنويريا للإشرافيين في البنك للتعرف على استراتيجية البنك 2020/2025، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من استراتيجية بنك الائتمان الكويتي المشار إليها، ومن العرض المرئي المقدم في اللقاء التنويري.



2- هل يوجد تعاون مع جهات محلية أو عالمية لإعداد الاستراتيجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه الجهات وأسباب اختيارها وتفضيلها عن غيرها وقيمة العقود المبرمة معها.



3- هل احتوت الاستراتيجية على معايير محددة لقياس نجاح أهدافها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى بيان هذه المعايير.



4- مع مضي ما يقارب سنة ونصف السنة على الفترة المقررة للاستراتيجية، ما نسب الإنجاز للأهداف المقررة فيها؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الأوقاف جاء كالتالي:



أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021 عن تقديم وثيقة لتجديد الخطاب الديني حيث وافق عليها وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من وثيقة تجديد الخطاب الديني المشار إليها.



2- ما الإجراءات التي اتبعتها الوزارة في إعداد الوثيقة؟ وما أسباب تقديمها الآن؟



3- هل عرضت الوثيقة على هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من رأي الهيئة حول الوثيقة.



ووجه سؤالا إلى وزير النفط نص على التالي:



نشر مركز التواصل الحكومي يوم الخميس الموافق 9/10/2021 تقريرا حول زيارة رئيس مجلس الوزراء لمشروع مصفاة الزور، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المرئي المقدم لرئيس الوزراء في الزيارة التي أجراها للمشروع.



2- كم نسبة إنجاز المشروع؟ وهل يوجد أي تأخير في تنفيذ المشروع وتشغيله؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى بيان مدة التأخير وأسبابه.



3- ما المردود البيئي للمشروع؟ وما المردود المالي والاقتصادي له؟ يرجى بيان معدل العائد الداخلي (IRR) الحالي للمشروع مقارنة مع المعدل المستهدف.



4- كم عدد الوظائف التي سيخلقها المشروع؟ وهل أعلن عنها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من إعلان التوظيف.



وسأل وزير الصحة بالتالي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي الصادر من مجلس الوزراء في تاريخ 16 سبتمبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير المرئي المقدم من وزارة الصحة حول المشاريع الصحية الإنشائية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من العرض المشار إليه في مقدمة السؤال.



2- بيان حول عدد الأسرة الحالية في كل مستشفى على حدة وذلك وفقا للجدول التالي:



المستشفى - عدد الأسرة في الأجنحة - عدد أسرة العناية المركزة



3- كم سيبلغ عدد الأسرة في حال انتهاء المشاريع الصحية الإنشائية المشار إليها في مقدمة السؤال؟



كما وجه سؤالا إلى وزير الداخلية جاء كالتالي:



عقد مجلس الأمة في تاريخ 9 يناير 2020 جلسة خاصة تناول فيها الانفلات المروري في الكويت خصوصا ما يتعرض له سائقو الدراجات الهوائية من حوادث والتي نتجت عنها وفاة عدد منهم، وقد أصدر مجلس الأمة حينها مجموعة من التوصيات الخاصة بهذا الشأن، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية لتنفيذ التوصيات المشار إليها؟



2- سبق أن أصدرت الوزارة قرارا بإغلاق جسر جابر لهواة الدراجات الهوائية صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، فما السبب في عدم الاستمرار بتطبيق هذا القرار؟



3- صرح وكيل وزارة الداخلية في تاريخ 3 أكتوبر 2021 بإجراء الوزارة لدراسات مرورية حول جسر جابر، فهل انتهت هذه الدراسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.



وسأل وزير التربية بالآتي:



استنادا إلى البيان الأسبوعي لمجلس الوزراء الصادر في تاريخ 18 أكتوبر 2021، فقد اطلع مجلس الوزراء على تقرير اللجنة المكلفة بدراسة وتطوير الإدارة المدرسية في مراحل التعليم العام للارتقاء بمستوى التعليم، وقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة التربية للمضي قدما واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل ما ورد في التقرير، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقرير المشار إليه في مقدمة السؤال.



2- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من جميع قرارات مجلس الوزراء المشار إليها في مقدمة السؤال.



3- من أعضاء اللجنة التي أعدت التقرير؟ يرجى تزويدي بقرار تشكيلها وتحديد مهامها واختصاصاتها.



4- ما الخطوات التي اتخذتها اللجنة لإعداد التقرير؟ وهل أجري التعاون مع جهات محلية أو خارجية لإنجاز التقرير؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أسماء هذه الجهات وأسباب التعاون معها.