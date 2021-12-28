وجه النائب حمدان العازمي سؤالا إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة ، قال في مقدمته: في 22 ديسمبر 2021 أعلن البنك المركزي العراقي أنه «تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات الكويت البالغة (44) مليون دولار أميركي، وبذلك يكون العراق قد أتم سداد كامل مبالغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار رقم (687) للعام 1991، بمجموع (52.4) مليار دولار أميركي للكويت».



وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:



- هل سددت الجمهورية العراقية كامل مبلغ التعويضات للكويت؟



- يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بدفعات التعويضات المسددة من قبل الجمهورية العراقية لصالح الكويت.



- هل تم التنازل عن أي جزء من هذه التعويضات؟



- يرجى تزويدي بأوجه الاستفادة من التعويضات العراقية وتفاصيل أوجه صرفها.



- هل تم منح العراق قروضا مالية خلال الـ 20 سنة الأخيرة، وكم قيمتها، وما شروط اتفاقيات هذه القروض؟