قدم النائب يوسف الغريب اقتراحا برغبة لمنع عرض المكملات والمنتجات الغذائية إلا بعد أخذ موافقة وزارتي الصحة والتجارة وبلدية الكويت، وموافقة وزارة الإعلام على النشر.



ونص الاقتراح على ما يلي:



لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار كم كبير من الإعلانات في الصحف الإعلانية والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لبيع المكملات والمنتجات الغذائية وغيرها بغطاء صحي مشكوك في أمره، ولابد من أن تقف البلدية في وجه هذه السموم والمكملات الغذائية والتي تباع تحت غطاء الترخيص الصحي من قبل وزارة الصحة، ومن المفترض أن يتم تقصي الدقة حول حقيقة ترخيصها من عدمه.



كما أن الكثير من المواطنين والمقيمين خدعوا من هذه المنتجات وأصابتهم أمراض ومضاعفات بسبب عدم الرقابة المسبقة من قبل الجهات المختصة وملاحقة بائعي هذه المنتجات المضرة بالصحة.



كما أن هناك العديد من الأدوية والمكملات الغذائية غير معلومة المصدر تباع للناس والتي يصاحبها دعايات إعلانية في بعض الصحف الإعلانية ومواقع التواصل الاجتماعي وغير مرفق بها تراخيص من الجهات المسؤولة ويصاحبها غش تجاري.



لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:



- منع عرض المكملات والمنتجات الغذائية إلا بعد أخذ موافقة وزارتي الصحة والتجارة والصناعة وبلدية الكويت وموافقة وزارة الإعلام على النشر بعد التأكد من سلامة وصحة المنتجات الغذائية.