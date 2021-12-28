أعلنت الإدارة العامة للجمارك عزمها اجراء مزاد عصر غدا الاربعاء في بيت المال بالصليبية على ان يعرض للبيع فيه عدد 112 بالت بضاعة منوعة وحاوية 20 قدما بجزء منها اثاث 20 جهاز رسيفر ولوازم ستالايت سيارة شيفروليه و3 سيارة تويوتا صالون وسيارة داتسون k180 وسيارة جي ام سي وسيارتان جيب وسيارة فولكس، ودعت الراغبين في الشراء الحضور الى موقع المزاد المحدد.



وأوضحت الجمارك في بيان لها احقية لجنة البيع بالمزاد ببيع البضاعة على صفقة واحدة او عدة صفقات حسب ظروف البيع.

على ان يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع. ودفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي.نت فقط وفقا لتقدير لجنة البيع بالمزاد.

ويلزم المشتري بإخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة خلال 5 ايام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجزها وبيعها بالمزاد التالي.



وأشارت الى احقية الإدارة بوقف البيع أو تأجيله او إعادته في موعد آخر في حالة عدم الحصول على السعر المناسب او لأي اسباب تراها تتعارض مع مصلحتها.



وأكدت ان البضاعة سوف تباع على حالتها كما، ومن ثم طالبت المزايدين بالمعاينة للتأكد من حالة وجودة ونوعية هذه البضاعة الموجود خلال فترة الدوام الرسمي.