عبدالله قنيص



رغبتي في تميز منزلي بمنطقة المطلاع «وهقني» بمبلغ قدره 37 الف دينار وتبين لي بعد ان دفعت كامل المبلغ ان المنزل ليس بالمستوى الذي كنت أحلم به ومنزلي القديم وهو «سد» لا يختلف عن المنزل الذي استبدلته به كثيرا، هذه هي فحوى قضية سجلت في أحد مخافر الجهراء.



وفي تفاصيل القضية، قال مواطن وهو من مواليد 1991، وجدت إعلانا على وسائل التواصل لمواطن عرض من خلاله استبدال منزله الذي يقع بالزاوية وعلى واجهتين بمنزل آخر ولا مانع ان يكون سدا «مماثل لمنزلي» مقابل 36 ألف دينار وبعد المساومة تم الاتفاق على 35 ألف دينار.

وأضاف لرغبتي في منزل بذات المواصفات تواصلت مع المعلن وهي شركة عقارية وتوجهت إلى المكتب وتم اطلاعي على الخريطة والتي اظهرت أن المنزل المعروض للاستبدال على زاوية وارتداد واجهتين وتم إقناعي بالبيت وبعد ذلك سلمت المكتب العقاري الفي دينار عمولة ولصاحب المنزل 3 آلاف وبعد ذلك ذهبنا للإسكان وتم البدل والتحويل وسلمت لصاحب المنزل 32 ألف دينار وبعد ذلك توجهت الى البيت ولكني لم أجده بالوصف الذي أبلغت به ومن ثم تواصلت مع المكتب العقاري ومن استبدلت معه وطلبت التراجع لكنهما رفضا إعطائي اي شيء والعودة عن الاستبدال.