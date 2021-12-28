أمير زكي



ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ إلى مركز عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق شقة بالدور السادس بمنطقة خيطان مساء امس الاول، وعلى الفور تم توجيه ‏فرقتي اطفاء الفروانية وصبحان، وعند وصول الفرقتين تبين ان العمارة تتكون من ثمانية ادوار والحريق في الدور السادس، وباشرت الإطفاء بإخلاء جزء من السكان وتأمين الجزء الآخر فوق سطح المبنى ومكافحة الحريق وإخماده قبل انتقاله إلى باقي اجزاء البناية، نتج عن الحادث اصابة 4 اشخاص من السكان بحالة اختناق وتم تسليمهم لفنيي الطوارئ الطبية.