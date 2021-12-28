وجّه وكيل النائب العام بتسجيل قضية حملت عنوان «جناية طبية» في مخفر شرطة الصباحية، وجاءت القضية على خلفية قيام شخص مجهول بالاعتداء بالضرب على طبيب مسن داخل مقر عمل الأخير.



وفي التفاصيل تقدم طبيب سوري من مواليد 1955 ببلاغ ذكر فيه أنه وخلال قيامه بمهام عمله تعرض للضرب من قبل شخص مجهول وذلك نحو التاسعة مساء وأرفق تقريرا طبيا وتمت إحالة القضية إلى المباحث لضبط المتهم والتحقيق معه.



وتأتي واقعة الاعتداء بالضرب على الطبيب في إطار قضايا مماثلة تتعرض لها الكوادر الطبية سواء كانت اعتداء بالضرب أو سب وقذف أو إهانة.