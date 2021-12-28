سعود عبدالعزيز



شرع رجال مباحث الفروانية في البحث عن ذئب بشري خدش حياء طفلة من جنسية عربية وتم الاستماع الى افادات المجني عليها ووالدها وتحديد أوصاف المتهم، فيما جاءت تفاصيل الواقعة مشابهة لما كان يقوم به وحش حولي والذي اعدم جراء تنفيذه عدة جرائم مماثلة.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني ان وافدا من جنسية عربية في العقد الرابع ابلغ بأن ابنته تم استدراجها من الجاني والتوجه بها الى الطابق الأخير وهو الطابق الثامن وخدش حياءها ومن ثم هرب الى جهة غير معلومة، ولم يعرف ما إذا كانت البناية او المحلات المجاورة بها كاميرات يمكن من خلالها تمكين المباحث من سرعة ضبط المتهم.