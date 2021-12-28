مبارك التنيب



ترأس وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف، يوم امس اجتماعا امنيا مع القيادات الأمنية الميدانية لبحث إجراءات وخطط التأمين والانتشار والتي تواكب بداية العام الميلادي الجديد، وذلك بحضور عدد من وكلاء وزارة الداخلية المساعدين المعنيين وبعض القيادات الأمنية.



وفي بداية الاجتماع، نقل وكيل الوزارة للحضور تحيات وتقدير وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، مؤكدا تقدير الوزير لجهودهم البارزة في بسط مظلة الأمن والأمان في ربوع البلاد وضبط الحالة الأمنية.



وخلال الاجتماع، أكد الفريق الشيخ فيصل النواف أهمية الالتزام باليقظة والجاهزية والتنسيق والتعاون الفوري بين القطاعات الميدانية المعنية، وذلك من أجل ضمان فرض السيطرة الأمنية والتصدي لأي ظواهر سلبية دخيلة على المجتمع وحماية أمن وأمان المواطنين والمقيمين والحفاظ على المظهر الحضاري وحماية البيئة.



هذا، وتم استعراض خطط الانتشار والثبوت الأمني وتوزيع الدوريات الثابتة والمتحركة على الطرق الرئيسية والفرعية والتواجد الأمني في مناطق التجمعات والمخيمات والشاليهات.



كما استمع وكيل الوزارة الى أبرز ملامح الإجراءات الامنية الخاصة بكل قطاع على حدة ومستوى التنسيق والتكامل بين القطاعات الميدانية المشاركة، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومدى ملاءمتها مع الاهداف المرجوة.



وأبدى الفريق الشيخ فيصل النواف توجيهاته وملاحظاته بضرورة العمل على تطبيق الاشتراطات التي اقرتها الجهات الصحية وتأمين جميع المحافظات لضمان تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين.