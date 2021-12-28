سعود عبدالعزيز



أبلغ مصدر أمني «الأنباء» بأن عسكريا في منفذ السالمي تم احتجازه وإخضاعه للتحقيق للاشتباه في تمكينه 7 من غير محددي الجنسية من الخروج من البلاد بطريقة غير شرعية، فيما لم يعرف ما اذا كان الهاربون السبعة بصدد العودة وتمكينهم من الدخول مجددا من قبل العسكري الموقوف ام لا.



وكانت سلطات المنافذ اخطرت من جانب المنفذ البري السعودي بضبط 7 أشخاص من غير محددي الجنسية ليست بحوزتهم ما يشير الى خروجهم من الكويت بصورة رسمية، مشيرا الى انه ستتم إعادتهم الى الكويت ومن ثم معرفة ملابسات خروجهم من البلاد بصورة غير شرعية.