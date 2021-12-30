استقبل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر الذي تصدر تياره نتائج الانتخابات التشريعية، قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم كتلا سياسية ممثلة «للحشد الشعبي» المدعوم من ايران، وسط مفاوضات بشأن الحكومة الجديدة قبل أول جلسة برلمانية.



وضم وفد الإطار التنسيقي امس قياديين في «الحشد الشعبي»، بينهم: رئيس تحالف «الفتح»، ممثل «الحشد» في البرلمان هادي العامري، وقيس الخزعلي الأمين العام لـ«عصائب أهل الحق» إحدى أكثر الفصائل تشددا، وفالح الفياض رئيس الحشد الشعبي.



وأفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية «واع» في بيان امس بأن الوفد ناقش مع الصدر خلال الاجتماع الذي عقد في منزله بالنجف، الأوضاع السياسة في البلاد خلال الفترة القادمة وتشكيل الحكومة المقبلة.



وجاء هذا اللقاء بعد يومين من مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت في العاشر من أكتوبر الماضي. وكان الطرفان قد التقيا مطلع ديسمبر الجاري بعد أسابيع التوترات الناجمة عن الاختلافات في وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة.



في غضون ذلك، اكد عضو المكتب السياسي لـ«عصائب أهل الحق» محمود الربيعي لوكالة (واع) امس ان الصدر دعا إلى عقد هذا الاجتماع «للتباحث بالشأن العراقي وتشكيل الكتلة الأكبر والبرنامج الحكومي ومعايير اختيار رئيس الوزراء».



وأضاف ان «الجلوس على طاولة التفاهمات تؤدي الى تحقيق استقرار العملية السياسية والانتقال بها مرحلة تشكيل الحكومة الجديدة».



من جهته، استبعد القيادي في «ائتلاف النصر» أحمد الوندي «طرح اسم معين لرئاسة الوزراء» خلال هذه المرحلة من المفاوضات، معتبرا أن «الاتفاق على البرنامج الحكومي هو الكفيل بتحديد من هو رئيس الوزراء المقبل».



ولفت الى أن «رئاسة الوزراء لن تكون مشخصنة، بل ستكون وفق مواصفات معينة، اذا ما توفرت في أي شخصية، سيكون عليها الاختيار، من ضمنها: العلاقات السياسية الجيدة والحكمة الاقتصادية والتجربة الناجحة، بالإضافة الى طيب السمعة في المجتمع الدولي والإقليمي، هذه اذا ما توافرت في شخصية معينة سيكون لها الحظ الأكبر بوجوده في سدة الحكم».



وجاء لقاء امس في النجف، غداة دعوة الإطار التنسيقي للمعتصمين المناصـريــن للحشد الشعبي والمعترضين على نتائج الانتخابات أمام بوابات المنطقة الخضراء، الذين يتظاهرون منذ أسابيع، للانسحاب وفض الاعتصام في خطوة تعد بادرة للتهدئة.



وقال بيان للإطار التنسيقي امس الاول إن «المظاهرات الاحتجاحية فضحت التزوير بنتائج الانتخابات والجهات التي وقفت وراءه»، ودعا جماهيره إلى إنهاء حالة الاعتصامات والمظاهرات الاحتجاجية والانسحاب مع الاحتفاظ بحق التظاهر في الأيام المقبلة.