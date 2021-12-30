أمرت الولايات المتحدة حاملة طائرات بالبقاء في البحر المتوسط في محاولة لطمأنة حلفائها الأوروبيين وسط مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا.



وأمر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن حاملة الطائرات الأميركية «يو اس اس هاري اس ترومان» بالبقاء في المنطقة وإرجاء رحلتها المقررة إلى الشرق الأوسط.



وقال مسؤول في «الپنتاغون» إن «تغيير البرنامج يعكس الحاجة إلى وجود دائم في أوروبا، وهو ضروري لطمأنة حلفائنا وشركائنا بالتزامنا بالدفاع المشترك».



وتأتي هذه الخطوة على الرغم من اتفاق الولايات المتحدة وروسيا على إجراء محادثات تتناول أمن أوروبا والأزمة الأوكرانية في العاشر من يناير المقبل في جنيف.