توفي هاري ريد الزعيم السابق للأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي خلال ولايتي جورج دبليو بوش وباراك أوباما عن عمر ناهز 82 عاما.



وقالت زوجته لاندرا في بيان نشرته وسائل إعلام اميركية امس «أعلن بقلب منفطر رحيل زوجي»، مضيفة انه توفي «بسلام ومحاطا بأفراد عائلتنا».



ولد السياسي المعروف بإيجازه في الكلام عام 1939 في بلدة «سيرتش لايت» في نيفادا التي عمل والده في أحد مناجمها، وانتخب رغم نشأته المتواضعة عضوا في مجلس الشيوخ عام 1986، وأصبح زعيم الديموقراطيين في المجلس بعد انتخابات عام 2004، وتولى منصب زعيم الغالبية بين 2007 و2015.



وريد الذي استخدم خبراته في الكونغرس لمساعدة أوباما على تمرير قانون الرعاية الصحية «أوباما كير» في مجلس الشيوخ، أصيب بسرطان البنكرياس عام 2018.



وقبل وفاة هاري ريد بوقت قصير نشر أوباما رسالة كان قد أرسلها إليه ريد قال فيها «لم أكن لأصبح رئيسا لولا تشجيعك ودعمك، ولم أكن لأنجز معظم ما أنجزته دون مهاراتك وتصميمك».



وفي تغريدة على «تويتر» اعتبر زعيم الغالبية الديموقراطية الحالي في مجلس الشيوخ تشاك شومر أن ريد «أحد أكثر الأشخاص المدهشين الذين قابلتهم في حياتي»، مضيفا «لم ينس أبدا من أين جاء واستخدم غريزته في الملاكمة ليواجه بلا خوف أولئك الذين يضرون بالفقراء والطبقة الوسطى».