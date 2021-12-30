أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ان موجة كورونا الجديدة أمامها فترة وستمضي بإذن الله كما مضت السابقة.



وتابع الشيخ محمد بن زايد في تسجيل مصور بثته وكالة الأنباء الاماراتية «وام»، كلكم تعرفون ان كورونا تأتي على موجات، مضيفا ان هذه الموجة اضعف وأقل فتكا في الإنسان، لكنها اكثر واسرع انتشارا، وان ارقام الاصابات سوف تزداد، فمن المهم ان نحافظ على انفسنا وعلى اهلنا وان نحافظ على المسافات.



وقال، اريد ان احذر وأريد ان اطمئن، احذر من ان اعداد الاصابات في ازدياد، لكني اطمنئكم بحسب كلام الخبراء انها بدأت تضعف، وان شاء الله باتخاذ الحذر في عدم توريط انفسنا، وبهمتكم وهمة اخوانكم سنسيطر عليها وان شاء الله ستمضي كما مضت خلال الفترة السابقة.