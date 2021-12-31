القاهرة - ناهد إمام



قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري المصري، إنه تقرر مد فترة تلقى تظلمات حاجزي إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين (2)، بمشروعات الوحدات السكنية تحت التنفيذ (لمتوسطي الدخل)، غير المنطبق عليهم الشروط، لاستيفاء المستندات المطلوبة، وغير المكتملة لتعديل موقفهم من غير منطبق إلى منطبق، حتى يوم الخميس المقبل 6 يناير 2022، كفرصة أخيرة لتلقي طلبات التظلم للمواطنين غير المنطبق عليهم الشروط، حيث كان من المقرر انتهاء فترة تلقي التظلمات، اليوم الخميس 30 ديسمبر 2021.



وقالت مي - في تصريحات صحافية، امس- إنه تم الانتهاء من الفرز والفحص المبدئي للمستندات والبيانات المسجلة بواسطة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للصندوق لتحديد المنطبق وغير المنطبق عليهم الشروط، وفقا للضوابط المعلن عنها سابقا بالإعلان، ضمن مبادرة البنك المركزي المصري الصادرة في يوليو 2021 والتي تتيح التمويل العقاري بسعر عائد 3% لمدة تصل إلى 30 عاما.



كما تم نشر نتائج فرز طلبات جميع المواطنين الحاجزين ضمن المبادرة الرئاسية بإعلان سكن لكل المصريين (2) لمتوسطي الدخل على الموقع الإلكتروني للصندوق والمطروحة بالمدن التالية: بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة «البداري»، بورفؤاد.