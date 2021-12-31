القاهرة - هالة عمران



أكد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري على أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، خاصة فيما يتعلق بتحديث أنظمة الري للأراضي الزراعية، وتبطين الترع والمصارف المائية، بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه المستخدمة في الري، وتحسين نوعية المياه، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على زيادة الإنتاجية وجودة المحاصيل الزراعية، وفتح المجال أمام تصدير هذه المنتجات إلى العديد من الأسواق الخارجة.



الى ذلك، شدد د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماع حكومي امس، على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات «الخلسة»، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكدا أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا القطع الموفرة للمياه.



وخلال اجتماع الحكومة، استعرض م.ممدوح رسلان، جهود الشركة القابضة والشركات التابعة على مستوى المحافظات للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، موضحا أن عدد وصلات الخلسة «سرقات المياه» التي تم ضبطها خلال العام الماضي بلغت 140 ألف وصلة، فيما بلغت وصلات الخلسة خلال العام الحالي التي تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة.



في سياق آخر نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بدفع مبالغ مالية مقابل الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح مضاد لفيروس «كورونا».



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان امس - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لقيام الوزارة بتحصيل أي مبالغ مالية مقابل الحصول على لقاحات مضادة لفيروس كورونا.



وشددت على أن جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بجرعاتها (الأولى - الثانية - الثالثة التنشيطية) مجانية تماما، مشيرة إلى أنه يتم إرسال الرسائل الخاصة بالجرعة الثالثة لمن مر على تطعيمه 6 أشهر على الأقل، دون الحاجة للتسجيل على الموقع الإلكتروني مرة أخرى، مع أهمية استجابة المواطنين لتلك الرسائل والذهاب إلى الوحدات الصحية، ومراكز تلقي لقاح كورونا، المقرر الذهاب إليها وفقا لما تحدده الرسالة المرسلة.