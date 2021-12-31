القاهرة - ناهد إمام وأ.ش.أ:



أكد د.خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، استقبال مصر 347 ألفا و460 جرعة من لقاح فيروس «كورونا» من إنتاج شركة «أسترازينيكا»، امس، بمطار القاهرة الدولي، عبر آلية «كوفاكس» بالتعاون مع التحالف الدولي للأمصال واللقاحات (GAVI).



يأتي ذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير لقاحات فيروس كورونا، حفاظا على مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.



وأكد الوزير خالد عبد الغفار أن تلك الشحنات ستخضع للتحاليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل توزيعها على مراكز التطعيمات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أن لقاح «أسترازينيكا» حاصل على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما.



الى ذلك، قال وزير التموين والتجـــارة الـداخليـــة د.علي المصيلحي، إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتحويل 3200 مخبز للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من السولار، وذلك في إطار بروتوكول التعاون مع وزارة البترول ووزارة التنمية المحلية.



وأضاف المصيلحي - خلال مؤتمر صحافي - أن الوزارة استهدفت نحو 5000 مخبز بالمرحلة الأولى إلا أن هناك بعض المعوقات في التنفيذ، منها مشاكل في المبنى والرخصة والبعد عن شبكة الغاز مما قد يضطر إلى قطع الطريق السريع للتوصيل.



وتابع: لدينا حاليا 6 آلاف مخبز بخلاف 3200 مخبز تعمل بالغاز الطبيعي ما يمثل نحو 22% من إجمالي المخابز المتواجدة بمصر البالغة 28 ألف مخبز توفر أكثر من مليار جنيه سنويا.



وأكد المصيلحي أن تحويل المخابز للعمل بالغاز بدلا من السولار الهدف منه تقليل التلوث وتوفير التكلفة، مشيرا إلى أن فرق التكلفة بين استخدام السولار والغاز الطبيعي لإنتاج جوال زنة 100 كيلو يبلغ نحو 75 جنيها.