القاهرة - هناء السيد



هنأ د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، والبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، ورئيس أساقفة كانتربري جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، بطريرك القسطنطينية، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب بمناسبة أعياد الميلاد.



جاء ذلك خلال تدوينة لفضيلته على موقعي «فيسبوك» و«تويتر» بعدة لغات، كتب فيها: «خالص التهاني بأعياد الميلاد إلى الأصدقاء: البابا فرنسيس، والبابا تواضروس، ورئيس الأساقفة جاستن ويلبي، والبطريرك برثلماوس الأول، وقادة الكنائس، والإخوة المسيحيين في الشرق والغرب، سائلا الله تعالى أن يشمل عالمنا بالسلام والمحبة والأخوة، وأن يجنبنا ويلات الحروب والكراهية».