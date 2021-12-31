القاهرة - ناهد إمام



أعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، عن بدء تطبيق أول تأمين للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، اعتبارا من الغد.



ونشرت السفيرة نبيلة مكرم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل الوثيقة قائلة «أول يوم في السنة الجديدة حيفتح باب شراء وثيقة التأمين لشحن الجثامين من الخارج سواء في حالات الوفاة الطبيعية أو نتيجة حادث.. من فين؟ يا اما من منافذ الخروج مع تجديد أو إصدار تصاريح العمل أو من خلال المنصة الإلكترونية للمجمعة».



وتابعت مكرم «طب أنا سيبت شغلانتى في دولة روحت اشتغلت في دولة تانية.. الوثيقة محددة بالسنة اللي دفعتها بغض النظر انت فين».