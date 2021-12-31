يلتقي نادي فالنسيا مع نظيره إسبانيول مساء اليوم في مباراة مرتقبة بين الفريقين وذلك في افتتاح منافسات المرحلة الـ 19 من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، في عودة لمنافسات البطولة عقب توقف قصير بسبب إجازة رأس السنة.



ويدخل «الخفافيش» هذه المباراة من أجل الانتصار على ملعبه ووسط جماهيره التي تمني النفس بتحقيق الفوز على إسبانيول من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني.



وكان فالنسيا قد عاد للنتائج الإيجابية بعدما كان الفريق قد خسر سبع مباريات وتعادل في اثنتين من أول ثلاث عشرة مباراة لعبها الفريق في «الليغا».



إذ فاز فالنسيا مؤخرا في ثلاث مباريات وتعادل باثنتين في آخر خمس مباريات وهو رقم جيد بالنسبة لنتائج الفريق.



ويحتل فالنسيا في الوقت الحالي المركز الثامن في بطولة الدوري بعدما جمع 28 نقطة، وذلك بفارق 5 نقاط عن إسبانيول والذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد 23 نقطة، ويحتاج هو الآخر للفوز من أجل تحسين موقعه في ترتيب «الليغا».