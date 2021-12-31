أعلن نادي تروا صاحب المركز الخامس عشر في الدوري الفرنسي، أنه ومدربه لوران باتليس قررا وضع حد لتعاونهما باتفاق متبادل وتفاهم من أجل منح دفعة جديدة للفريق قبل خوض منافسات إياب الدوري. وقال النادي في بيان «بعد مناقشات عديدة بناءة وخيرة تم الاتفاق بالفعل على مواصلة الموسم باتباع مسارات مختلفة». وأضاف «هذا القرار الاستراتيجي القوي يهدف إلى الحفاظ على جميع الأطراف وتعزيز فرص بقاء النادي في الدرجة الأولى». وأوضح النادي أن إيريك مومبايرتس، الذي أوكلت له مهمة التكوين في يوليو الماضي، سيتولى بشكل مؤقت مسؤولية الفريق الأول في الأسابيع المقبلة. وذكر النادي أن باتليس الذي تسلم الإدارة الفنية للفريق في يونيو 2019 من الفريق الرديف لسانت إتيان «اكتشف عالم المحترفين كمدرب وقاد تروا إلى لقب دوري الدرجة الثانية في نهاية موسم 2020-2021».