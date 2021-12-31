أعلن نادي فلامنغو البرازيلي تعاقده مع المدرب البرتغالي باولو سوزا لمدة عامين. وجاء تعاقد فلامنغو مع سوزا بعد ساعات من رحيله عن تدريب المنتخب الپولندي عقب تفعيله الشرط الجزائي في عقده. وبدأ سوزا (51 عاما) مسيرته التدريبية في إنجلترا عبر بوابة كوينز بارك رينجرز. وذكر فلامنغو في بيان عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الاجتماعي «باولو سوزا بات المدرب الجديد للفريق». وذكرت تقارير إعلامية أن سوزا دفع نحو 300 ألف يورو للرحيل عن تدريب منتخب پولندا.



وقال سوزا في رسالة مسجلة عبر شبكة «تويتر»، «فخور للغاية وسعيد بتمثيل ناد بعظمة فلامنغو التي لا تضاهى».