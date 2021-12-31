قال نادي برشلونة المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، إن لاعب وسطه فيليب كوتينيو والمدافع سيرجينو ديست والجناح عبد الصمد الزلزولي أصيبوا بفيروس كورونا، بينما أعلن أتلتيكو مدريد عن ظهور 5 إصابات بالعدوى في صفوفه، من بينهم المدرب دييغو سيميوني.



وقال أتلتيكو إن المدرب الأرجنتيني سيميوني والقائد كوكي ولاعب الوسط هيكتور هيريرا إضافة إلى المهاجمين أنطوان غريزمان وجواو فيلكس جاءت نتائج فحوصهم إيجابية.



وأضاف أتلتيكو في بيان «لم تظهر أي أعراض على جميع هؤلاء اللاعبين وهم قيد العزل الصحي في منازلهم تنفيذا للإجراءات الوقائية التي تطبقها السلطات الصحية». وسيلتقي أتلتيكو مدريد الخامس في الترتيب مع ريو فايكانو الأحد المقبل. ويعاني برشلونة من تفشي العدوى بالفيروس سريع الانتشار، ويتوقع أن يغيب عن تشكيلته جراء ذلك في مباراته المقبلة الأحد أمام ريال مايوركا لاعباه عثمان ديمبلي وصامويل أومتيتي.



كما كشفت الفحوصات خلال الأسبوع الجاري أيضا عن إصابة كل من كليمو لينغليه وداني ألفيس وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالعدوى.