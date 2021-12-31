كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أمس، عن أن مهاجم نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم عثمان ديمبلي يجري مفاوضات بشأن الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي.



وكتبت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكاتالونية المطلعة على الأمور في نادي برشلونة، أن المحادثات بين عثمان وسان جرمان بدأت بعد تعثر المفاوضات بين برشلونة والمهاجم الفرنسي (24 عاما) حول تمديد عقده لما بعد نهاية يونيو 2022.



وقالت الصحيفة إنه من الممكن أن ينتقل ديمبلي إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية في الصيف بصفقة انتقال حر.



وأفادت صحيفة «ايه إس» ومحطة «كادينا سير» الإسبانيتان، بأن برشلونة حاليا بصدد تعزيز خط هجومه بضم الإسباني الدولي الفارو موراتا (29 عاما) الذي لا يشعر بارتياح في يوفنتوس الإيطالي، ورجحت الصحيفة والمحطة أن يكون مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز أقنع موراتا بالانتقال إلى برشلونة في الشتاء الحالي.



وأضافت الصحيفة والمحطة الإذاعية، أنه لايزال يتعين أن يتوصل الناديان إلى اتفاق من أجل انتقال موراتا.