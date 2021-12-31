أكد المدير الفني لمان سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريمييرليغ»، لم ينته بعد. وجاءت تصريحات غوارديولا بعد الفوز على برينتفورد 1-0 ضمن الجولة الـ 20 من المسابقة، حيث نقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، عنه بعد تحقيق مان سيتي الفوز العاشر على التوالي «لقد فزنا بالمباراة ونخوض مسيرة جيدة، لكننا مازلنا في أواخر ديسمبر».



وأضاف «تتبقى الكثير من المباريات، نتفوق بفارق 8 نقاط، لكن هناك 54 نقطة أخرى متبقية ولايزال هناك الكثير من المباريات الصعبة المتبقية». وأشار المدرب الإسباني «لن أصدق أي شخص يقول إن الأمر حسم بالفعل، تشلسي وليفربول أكثر من مجرد فريقين استثنائيين».



وختم غوارديولا بالقول «حققنا هذا الفارق ليس بسبب إهدار المنافسين للنقاط ولكن بسبب تحقيقنا 10 انتصارات متتالية، لكن لاتزال هناك 54 نقطة». وسجل هدف «السيتي» الوحيد فيل فودين في الدقيقة (16)، ليعزز مان موقعه في صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 50 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشلسي أقرب ملاحقيه، بينما تجمد رصيد برينتفورد عند 20 نقطة في المركز الـ 14.



وأنهى مان سيتي عام 2021 بأفضل صورة، حيث حقق أكبر عدد انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز (36) وجمع أكبر عدد من النقاط (110)، وسجل أكبر عدد من الأهداف (113) وكان أكثر من حافظ على نظافة شباكه (24 مباراة) وأقل من تعرض للهزائم (6).



وفي مباراة أخرى، فشل تشلسي في الحفاظ على تقدمه، ليتعادل مع ضيفه برايتون 1-1 على ملعب ستامفورد بريدج. وسجل روميلو لوكاكو هدف «البلوز» في الدقيقة 28، فيما أحرز داني ويلبيك هدف التعادل لبرايتون في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.



إلى ذلك، تنطلق غدا السبت مباريات المرحلة الـ 21 من المسابقة، حيث يلعب أرسنال مع مان سيتي في قمة منتظرة، وليستر سيتي مع نوريتش سيتي، وواتفورد مع توتنهام، وكريستال بالاس مع وست هام.