استعاد أتلتيكو مدريد حامل اللقب نغمة الانتصارات بعد 4 هزائم متتالية عندما تغلب على جاره رايو فايكانو في الدربي المدريدي الثاني في هذه المرحلة بهدفين نظيفين سجلهما الدولي الأرجنتيني أنخل كوريا في الدقيقتين 28 و53 في المرحلة التاسعة عشرة من بطولة إسبانيا لكرة القدم. وهو الفوز الأول لأتلتيكو مدريد منذ تغلبه على قادش 4-1 في 28 نوفمبر الماضي والتاسع هذا الموسم، فرفع رصيده الى 32 نقطة مع مباراة مؤجلة وانتزع المركز الرابع من رايو فايكانو الذي تراجع الى المركز السادس بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف برشلونة الذي استعاد بدوره نغمة الانتصارات بتغلبه على مضيفه ريال مايوركا بشق الأنفس 1-0 وصعد الى المركز الخامس.



ويدين برشلونة بفوزه الثامن هذا الموسم والثاني في مبارياته الخمس الأخيرة إلى مهاجمه الهولندي لوك دي يونغ الذي سجل الهدف الوحيد بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من أوسكار مينغويسا (44).



وأنقذ حارس المرمى الدولي الألماني مارك- أندريه تير شتيغن مرماه من هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع عندما تصدى لكرة قوية «على الطاير» من مسافة قريبة لخاومي كوستا من باب المرمى.



وحذا ياغو أسباس حذو كوريا وقاد فريقه سلتا فيغو إلى انتصار ثمين على مضيفه ريال بيتيس الثالث بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 36 من ركلة جزاء و45+2.



وهي الخسارة الثانية تواليا لريال بيتيس الذي تجمد رصيده عند 33 نقطة، فيما ارتقى سلتا فيغو الى المركز الثاني عشر بفارق الأهداف أمام غرناطة المتعادل مع إلتشي سلبا. وواصل ريال سوسييداد نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1-1.



وهي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها ريال سوسييداد في تحقيق الفوز فتراجع إلى المركز السابع برصيد 30 نقطة مع مباراة مؤجلة، والسابعة تواليا بالنسبة لديبورتيفو ألافيس الثامن عشر برصيد 16 نقطة.