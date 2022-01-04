سيكون مهاجم فيورنتينا ومنتخب صربيا لكرة القدم دوشان فلاهوفيتش هدفا لأكبر الأندية في القارة العجوز في فترة الانتقالات الشتوية عقب تألقه اللافت حتى الآن هذا الموسم وتسجيله 18 هدفا، فضلا عن رفضه تمديد عقده مع ناديه.



في سن الحادية والعشرين فقط، يحقق «دي في 9» أرقاما تهديفية تثير الذعر في خطوط الدفاع وحراس المرمى. في عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.



وسيكون فلاهوفيتش أحد الأهداف الجذابة في فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد على مدار الشهر الجاري.



وكان فلاهوفيتش الذي أبدى فريقا توتنهام وأتلتيكو مدريد اهتمامهما بخدماته الصيف الماضي، البقاء في فلورنسا حتى نهاية الموسم. وأظهرت أندية كبيرة أخرى اهتمامها بخدماته أبرزها مان سيتي ويوفنتوس وكذلك برشلونة وأرسنال.