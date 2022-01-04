علق مدرب تشلسي توماس توخل على تعادل فريقه أمام ضيفه ليفربول (2-2)، في قمة الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال توخل: «مباراة رائعة لكرة القدم.. بدأنا بصورة جيدة، ومن ثم تأخرنا بهدف دون رد من لا شيء، بسبب خطأين أو 3 أخطاء كبيرة ارتكبناها، وبعدها استقبلت شباكنا هدفا ثانيا صعب المهمة كثيرا علينا».



وأضاف: «الفريق لم يستسلم، وهدف ماتيو كوفاسيتش أعاد الإيمان للملعب من جديد، وكانت هناك عودة مثالية قريبة في الشوط الأول، حيث كنا قريبين من الهدف الثالث».



وعن عدم تلقي ساديو ماني، نجم ليفربول، البطاقة الحمراء في الدقائق الأولى من اللقاء، أجاب: «إذا تذكرتم المباراة الأولى مع نفس الحكم، ستتذكرون السرعة التي اتخذ بها قرار الطرد ضدنا». وواصل توخل: «أنا لست مشجعا للبطاقات الحمراء المبكرة، وأخشى قول ذلك لأني أحب ماني، فهو شخص رائع ولاعب كبير.. لكنها بطاقة حمراء».



وتابع: «المرفق اصطدم بالوجه، ولا يهم إذا حدث ذلك بعد 20 ثانية أو 20 دقيقة.. أتينا من مباراة برايتون حيث افتقدنا «الفار» في قرارات داخل منطقة الجزاء، ثم وجدنا «الفار» يدقق في هدف كوفاسيتش».



وعن مهاجمه روميلو لوكاكو، قال المدرب الألماني: «هو لاعبنا، وستكون هناك دائما طريقة للعودة.. سنحاول تصفية الأجواء في الغرف المغلقة، وعندما نتخذ قرارا ويعرفه روميلو، ستعرفونه أنتم أيضا.. لكن هذا ليس للمناقشة الآن».



وكانت القمة انتهت بين تشلسي وضيفه ليفربول لصالح مان سيتي المتصدر وحامل اللقب، وذلك بتعادلهما 2-2، بعد مباراة مثيرة تقدم خلالها «الحمر» بهدفين نظيفين، وبغياب مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو بقرار تأديبي بسبب انتقاده خيارات مدربه الألماني توماس توخل والاعراب عن رغبته بالعودة الى إنتر الإيطالي، عاد تشلسي من بعيد وتمسك بالوصافة بعد تجنبه سقوطا ثالثا تواليا في الدوري على أرضه ضد ليفربول.



لكن بعد فوز مان سيتي المتصدر على أرسنال 2-1 في افتتاح المرحلة الأولى من العام الجديد، يجد تشلسي نفسه متخلفا أمام حامل اللقب بفارق 10 نقاط، فيما يحتل ليفربول المركز الثالث بفارق 11 عن «السيتينزنس» مع مباراة مؤجلة ضد ليدز.



وقبل مغادرتهم الى الكاميرون للمشاركة في كأس الأمم الافريقية، ودع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني ليفربول بأفضل طريقة من خلال وضعه في المقدمة 2-0 على غرار مواطن الأخير الحارس إدوار مندي الذي أبقى تشلسي في اللقاء بصداته الرائعة.



وقبيل نهاية الشوط الأول، أعاد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش تشلسي الى أجواء اللقاء بهدف رائع بتسديدة من خارج المنطقة «على الطاير» إثر ركلة حرة نفذها ألونسو وصدها الحارس كيليهر (41).



وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، أطلق بوليسيك اللقاء من نقطة الصفر بإدراكه التعادل بكرة وضعها فوق كيليهر إثر تمريرة من الفرنسي نغولا كانتي (1+45).