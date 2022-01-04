أعلن نادي شتوتغارت الألماني لكرة القدم أن المهاجم وحيد فاغير أصبح خامس لاعب بالفريق تكشف الفحوص إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد.



وذكر شتوتغارت عبر موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» أن فاغير بدأ الخضوع للعزل بعد إجراء فحص «بي.سي.آر» جاء بنتائج إيجابية. وتضم قائمة المصابين بعدوى فيروس كورونا أيضا في صفوف شتوتغارت، سيلاس كاتومبا مفومبا ونويرو أحمد وكونستانتينوس مافروبانوس وماتيو كليموفيتش. وجاء ذلك في الوقت الذي يستعد فيه شتوتغارت لاستئناف المشوار في الدوري الألماني بمواجهة فريق المؤخرة غريتر فورت السبت المقبل.



وأبدى يورغ شماتكه المدير الإداري لنادي فولفسبورغ مخاوفه من أن مباريات قد تلغى بسبب انتشار العدوى، مثلما حدث في الدوري الانجليزي الممتاز ومسابقات رياضية أخرى.



وقال شماتكه: «لدي مخاوف، علما بأنها لا تتعلق بمباريات مطلع الأسبوع المقبل. لكنني أعتقد أن أزمة كورونا سيكون لها تأثير على جدول المباريات».



وأعلن بايرن ميونيخ مطلع هذا الأسبوع إصابة 4 من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا، من بينهم حارس المرمى الدولي الألماني مانويل نوير. كما أعلن نادي لايبزيغ أمس أن الفحوص كشفت إصابة 3 من لاعبي الفريق بعدوى فيروس كورونا المستجد، كما جاءت ثلاثة فحوص أخرى بنتائج غير حاسمة.



وأوضح أن الفحوص كشفت إصابة أندري سيلفا وكريستوفر نكونكو خلال تواجدهما في بلديهما البرتغال وفرنسا، على الترتيب، لكن يتوقع عودتهما إلى لايبزيغ بعد انتهاء فترة عزلهما، قبل نهاية الأسبوع. أما اللاعب الثالث، فهو الشاب سولومان بوناه، ويخضع نوردي موكيلي وبنيامين هنريكس وداني أولمو للعزل أيضا بعد أن جاءت الفحوص الخاصة بهم بنتائج غير حاسمة.