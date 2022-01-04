اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة أمس، بغضب توماس توخل وسيزار أزبيلكويتا، من عدم طرد ساديو ماني في تعادل تشلسي وليفربول.



كما جرى تسليط الضوء على المقابلة المرتقبة بين مدرب «البلوز» ومهاجمه روميلو لوكاكو، بعد حوار اللاعب الذي تسبب في أزمة. وعنونت صحيفة ديلي ستار «توخل يرى البطاقة الحمراء.. يجب طرد ماني في تلك اللقطة».



أما صحيفة ديلي إكسبريس عنونت «حزن المرفق.. المخالفة المبكرة نقطة مؤلمة لتوخل».



وكتبت في الأسفل «محادثات حاسمة مع لوكاكو المستبعد».



كما عنونت الغارديان «صخب شديد.. توخل يلتقي لوكاكو بعد عاصفة الحوار».



بدورها، كتبت ميرور «المدرب توخيل وأزبيلكويتا غاضبان بعد إفلات ماني من البطاقة الحمراء بعد الضرب بالمرفق».



وتابعت الصحيفة «بينيتيز: لاعبو إيفرتون لا يمكنهم التوقف عن ارتكاب الأخطاء الفادحة».



من جانبها، عنونت ديلي ميل «مواجهة.. محادثات أزمة لتوخل مع لوكاكو بعد استبعاد اللاعب البالغ قيمته 97.5 مليون استرليني». وكتبت ديلي تليغراف «توخل يجري محادثات أزمة مع لوكاكو».