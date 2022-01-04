طالب فينزل ميكالسكي مدير منظمة هيومن رايتس ووتش في ألمانيا، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ومسؤولين بارزين آخرين بالاستقالة، لأسباب تتعلق بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين في فبراير المقبل.



وتواجه الصين انتقادات فيما يتعلق بتعاملها مع الأقليات مثل أقلية الإويغور في شينجيانغ وكذلك سكان التبت، إلى جانب قمعها للحركة الديموقراطية في هونغ كونغ وتوجيه تهديدات إلى تايوان.



وقال ميكالسكي إن التغيير مطلوب. وأضاف ميكالسكي: «إذا كان حتى قطاع الأعمال قد طالب رجال الأعمال بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ، فإنه يجب أن يكون من الواضح للسيد باخ وآخرين أن وقتهم قد حان». وأضاف: «يجب أن يستقيلوا ويتركوا الساحة لجيل جديد من المسؤولين المدركين لحقوق الإنسان».