بات الإسباني ألفارو موراتا، مهاجم يوفنتوس المعار من أتلتيكو مدريد، قريبا من الانتقال إلى برشلونة خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ووفقا لصحيفة «آس» الإسبانية، فإن انتقال موراتا إلى البلوغرانا تم بنسبة 95%، حيث اتفق اللاعب بالفعل على شروط عقده الشخصي مع النادي الكتالوني. كما اتفق برشلونة مع البيانكونيري، على إتمام الصفقة كإعارة لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى الحصول على موافقة أتلتيكو، على وضع بند يمنح البارسا أحقية شراء اللاعب مستقبلا.



وأوضحت الصحيفة أنه يتبقى فقط عثور يوفنتوس على مهاجم بديل في الميركاتو، لمنح الضوء الأخضر لرحيل موراتا.