يعقوب العوضي



اعتمد اتحاد كرة اليد مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية الحادية عشرة للناشئين والتي ستقام في الأردن خلال الفترة من 2 الى 10 فبراير المقبل، وذلك في اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أول من أمس. وفي سياق متصل، تتواصل استعدادات منتخبنا الوطني الأول للبطولة الآسيوية على صالة الشهيد تمهيدا للمغادرة الجمعة المقبلة إلى قطر حيث القسم الأخير من المعسكر التدريبي.



وأشاد مدير المنتخبات الوطني محمد الخميس بالتزام اللاعبين في الفترة السابقة من الاعداد، مبديا تفاؤله بإمكانية تحقيق الأهداف المنشودة والتأهل إلى نهائيات آسيا رغم صعوبة المهمة.



وأضاف ان الكل يعمل بكل جهد لتحقيق النتائج المطلوبة ولدى الجهاز الفني تصور للمنافسة على التأهل الى نهائيات كأس العالم پولندا - السويد 2023، ورغم الصعوبات التي واجهتنا في مسيرة الإعداد الا اننا نتطلع للاستفادة من المعسكر القطري قبل البطولة المنتظرة في الدمام. وقال الخميس ان البطولة الآسيوية تطورت بصورة كبيرة في السنوات الماضية وأصبحت المنافسة فيها قوية ولكن أزرقنا قادر على تحقيق الهدف المنشود وتمثيل الكرة الكويتية بالصورة التي تستحقها.