شارك عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم فهد الهملان، في اجتماع لجنة المسابقات باتحاد كأس الخليج العربي، والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد.



وناقش المجتمعون رزنامة بطولات اتحاد كأس الخليج العربي لمنتخبات الفئات السنية، بالإضافة إلى بطولات الأندية الخليجية.



وشكلت اللجنة فريق عمل لدراسة البطولات القادمة ومواعيدها من الجوانب كافة، على أن يقدم تقريره في غضون أسبوعين، ويشارك في التقرير أعضاء لجنة المسابقات ورؤساء لجان المسابقات في الاتحادات الخليجية برئاسة نائب رئيس لجنة المسابقات الخليجية أمين عام اتحاد الإمارات محمد الظاهري، على أن تراعى المنافسات القارية والدولية وظروف الطلاب من اللاعبين، وبما يخدم تطوير هذه البطولات بأسلوب احترافي على النحو الذي يطمح إليه الاتحاد الخليجي.