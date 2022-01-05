عبدالعزيز جاسم



قررت لجنة الانضباط التابعة لاتحاد كرة القدم معاقبة حارس مرمى فريق القادسية خالد الرشيدي بالإيقاف 8 مباريات بالإضافة إلى عقوبة الطرد مباراتين وتغريمه 3 آلاف دينار، بعد حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة في مواجهة الأصفر أمام السالمية بالجولة الخامسة من دوري stc الممتاز. وجاءت العقوبة المتخذة من قبل لجنة الانضباط اثر قيام الرشيدي بعرقلة حكم المباراة يوسف نصار الذي احتسب ركلة جزاء للسالمية وبعد العرقلة من الرشيدي لنصار قام الأخير مباشرة بإشهار البطاقة الحمراء. ومن المقرر أن تقوم إدارة نادي القادسية بتقديم طلب استئناف على العقوبة قبل مرور 10 أيام من يوم إصدار العقوبة، حيث تسعى إدارة الأصفر الى تقليص العقوبة الموقعة على الرشيدي لكي يتمكن من المشاركة على أقل تقدير في مباريات القسم الثاني من الدوري فبراير المقبل.



وتعتبر عقوبة الطرد انتهت لعدم مشاركة الرشيدي في مباراتي الفحيحيل بالجولة السابعة وكاظمة أمس بالجولة الثامنة بعد مشاركة الحارس مبارك الحربي بدلاً منه وبالتالي يتبقى له 8 مباريات وهي عقوبة لجنة الانضباط.