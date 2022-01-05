مبارك الخالدي - هادي العنزي



حافظ الساحل على صدارة دوري stc للدرجة الاولى بعد تعادله سلبيا مع مضيفه الجهراء في المباراة التي جمعتهما مساء امس ضمن الجولة التاسعة للبطولة، وبهذا التعادل اصبح رصيد ابناء ابوحليفه 14 نقطة متصدرا الترتيب بفارق الاهداف عن الجهراء الذي ارتقى للنقطة 14، ورغم الافضلية النسبية للجهراء خلال الشوط الاول الا انه افتقد اللمسة الاخيرة. وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان المحاولات الهجومية بغية اقتناص الفوز لكن محاولاتهما لم تكتمل لتنتهي المباراة بالتعادل. وفي مباراة أخرى، فاجأ الصليبخات برقان بالتغلب عليه 2-1 في المواجهة التي جمعتهما مساء امس على ستاد محمد الحمد، ليحصد الصليبخات اول فوز له بالدوري، رافعا رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي برقان على رصيده السابق بـ 7 نقاط.