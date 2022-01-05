ناصر العنزي



عاد القادسية متألقا وألحق بالمتصدر كاظمة أول خسارة له في الدوري وتغلب عليه بثلاثية نظيفة، وذلك في المواجهة التي جمعتهما أمس ضمن الجولة الثامنة من دوري stc الممتاز، ليرفع «الأصفر» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، فيما بقي «البرتقالي» في الصدارة بـ 17 نقطة.



وسجل هدفي «الأصفر» قائده بدر المطوع بعد تحضير جيد من الجامايكي روماريو وأودع الكرة بهدوء على يسار الحارس سعود الحوشان (19)، وأضاف الهدف الثاني البوسني بنيامين تاتار بعد تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء (60)، ثم عاد اللاعب نفسه تاتار وسجل الهدف الثالث بعد تمريرة رائعة من بدر المطوع (72).



وخلافا لما كان متوقعا ان تكون البداية سجالا بين الفريقين لقدرتهما على الوصول إلى المرمى، فإن القادسية ظهر هو الأفضل ومارس ضغطا هجوميا على دفاع كاظمة وحارسه، واستحوذ لاعبوه على الكرة طويلا ولو تمهلوا في إنهاء الهجمة لخرجوا بهدف ثان بهذا الشوط. ودخل مدرب الأصفر خير الدين مضوي بتشكيلة غاب عنها حارسه الموقوف خالد الرشيدي ولعب محله مبارك الحربي بقيادة بدر المطوع المتألق كعادته وضمت عناصر الخبرة، حيث تمكن الثنائي الدفاعي خالد ابراهيم وعلي فائز من إبطال كرات الخصم، كما أحسن الظهير الأيمن راشد الدوسري في أدائه.



من جانبه، فإن مدرب كاظمة داركو غير في تشكيلته عن المباراة السابقة ولعب على عتيق بدلا من ميشيل ميلاد المتواجد في الاحتياط، كما لعب مبارك سعيد بدلا من الغائب حمد حربي في الوسط، فيما أبقى على ثلاثي المقدمة الخالدي وبورسلي والعرسان ولكن قلت فاعليته الهجومية.



وفي الشوط الثاني واصل القادسية ضغطه وأضاف هدفين وهدد مرمى خصمه بعدة كرات مسددة، وأضاع العديد من الفرص، في حين شابت ألعاب كاظمة العشوائية وضل الطريق إلى المرمى.



أدار المباراة الحكم الإماراتي يحيى الملا وجاءت قراراته سليمة، وأشهر البطاقة الحمراء للاعب كاظمة مبارك سعيد قبل نهاية المباراة بدقيقتين.