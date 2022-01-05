قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة استئناف منافسات بطولة الدوري لفئة العمومي بدرجتيه «الممتاز والدرجة الأولى» في 18 يناير الجاري، على أن تقوم لجنة المسابقات بإصدار جدول المباريات في وقت لاحق. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الذي عقد مؤخرا برئاسة د.عبدالهادي الشبيب وحضور أمين السر عبدالله الغرير وغالبية الأعضاء.



كما قرر مجلس إدارة الاتحاد رفض الاحتجاج المقدم من نادي القادسية على نتيجة مباراته مع نادي الكويت التي أقيمت في 6 ديسمبر الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز مستندا في ذلك الى قرار لجنة مسابقات الاتحاد والتي أسست رفضها على عدة نقاط رئيسية، أبرزها مخالفة الاحتجاج شكلا لأحكام الباب السابع من لائحة الاحتجاجات والقاعدة (5،1، 3،2) من قواعد الاتحاد الدولي للعبة، والتي تلزم رئيس الفريق بالتوقيع على اسكورشيت المباراة عقب نهايتها بما يفيد احتجاج ناديه، وهذا لم يحدث حيث اطلعت لجنة المسابقات على اسكورشيت المباراة ولم يرد فيه أي توقيع.