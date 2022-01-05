ناصر العنزي



تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الثامنة لدوري stc الممتاز، حيث يلتقي في الأولى السالمية برصيد 14 نقطة مع الفحيحيل بـ6 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة بنادي اليرموك، وفي المباراة الأخرى يستضيف النصر وله 9 نقاط على ملعبه في جليب الشيوخ جاره التضامن الذي يمتلك 4 نقاط.



ويدخل السالمية مباراة اليوم بعدما تحسنت حاله وأصبح قريبا من فرق الصدارة بعد التعديلات التي أجراها مدربه محمد ابراهيم ومكنته من تحقيق الانتصارات وتقديم مستويات جيدة أهمها فوزه على الكويت والقادسية، ويستند ابراهيم الى مجموعة متفاهمة من اللاعبين قادرين على تهديد مرمى الخصم كما حصل في المباريات بوجود حسين الموسوي وفابيانو ونايف زويد ومبارك الفنيني، إلا أن أخطاء دفاعية ساهمت بدخول 9 أهداف في مرماه حتى الآن.



وفي المقابل فإن الفحيحيل خرج بنقطة ثمينة من القادسية في المباراة الماضية بتعادله الإيجابي 1-1 بعدما قدم أفضل مبارياته حتى الآن ولم يركن للدفاع بل بادل خصمه الهجمات ولو استغل فرصه لخرج بهدف ثان.



وفي مباراة الجارين النصر والتضامن فإن وضع الأول أفضل من الثاني بعدما جمع نقاطا أبعدته عن المراكز المتأخرة ويغيب عنه اليوم سانج بيير بعد طرده في المباراة الماضية أمام الكويت وخسر بهدف، لذلك ستكون على لاعبي العنابي مهمة تعويض النقاط اليوم لتحسين مركزه، أما التضامن فقد خسر مباراته الماضية من كاظمة 2-4 حيث كثرت الثغرات في خط دفاعه وعلى مدربه بيفارنيك معالجة هذه الأخطاء بعدما استقبلت شباكه 11 هدفا.