ناصر العنزي - يحيى حميدان



قفز السالمية لصدارة دوري «stc» الممتاز مؤقتا بعد فوزه على الفحيحيل 2-0 مساء امس على ستاد عبدالله الخليفة ضمن مباريات الجولة الثامنة من المسابقة.



وارتقى «السماوي» برصيده إلى 17 نقطة بالتساوي مع كاظمة، الا أن السالمية يتفوق عليه بفارق الأهداف وينتظر فقط نتيجة لقاء الكويت والشباب المقرر اليوم، في حين بقي «الأحمر» على رصيده السابق بـ 6 نقاط.



وجاء الشوط الأولى خاليا من الاثارة وانحصر اللعب في وسط الملعب، وتلقى مرمى الفحيحيل تهديدين فقط أسفرا عن هدفي السالمية، حيث جاء هدف السبق عن طريق البرازيلي باتريك فابيانو بعد متابعة مميزة بـ «الكعب» لكرة زميله المدافع أليكس ليما العائدة من حارس «الأحمر» خالد العجاجي (13)، وأضاف نايف زويد هدف التعزيز بعد انفراد كامل بالعجاجي إثر تمريرة رائعة من مبارك الفنيني (39)، فيما لم يشكل الفحيحيل أي خطورة تذكر على مرمى حارس «السماوي» نواف المنصور وكانت محاولات لاعبيه بعيدة عن المرمى.



وفي الشوط الثاني، عاد السالمية للدفاع بـ 10 لاعبين طوال مجريات النصف الثاني من المباراة وهو ما أتاح للفحيحيل الاستحواذ على الكرة وهدد مرمى «السماوي» في 3 فرص، تناوب على اضاعتها كل من المدافع البرازيلي ويلسون مايا والعاجي سيدريك هنري والبديل فواز الرشيدي لعدم التركيز في اللمسة الأخيرة، ليخرج السالمية فائزا بالمباراة بهدفين نظيفين ويحافظ مدربه محمد ابراهيم على سجله خاليا من الهزائم مع الفريق للمباراة السابعة على التوالي بعد توليه المسؤولية خلفا للمدرب المقال، التونسي حاتم المؤدب، عقب الهزيمة من النصر 2-3 في الجولة الأولى.



مباراتا اليوم



هل يتغير شكل الصدارة أم تبقى كما هي عليه؟ هذا ما سنعرفه عقب مباراة الكويت الذي يمتلك 16 نقطة والشباب المتأخر برصيد 4 نقاط مساء اليوم على ستاد صباح السالم في ختام الجولة الثامنة من دوري stc للدرجة الممتازة. وتسبقها مباراة تجمع العربي بـ 11 نقطة مع اليرموك برصيد 3 نقاط على ملعب عبدالله الخليفة. في مباراة الكويت والشباب لن يفرط الأبيض في هذه الفرصة التي ستمنحه صدارة مطلقة في حالة الفوز بعدما تكفل منافسه اللدود القادسية بإيقاف كاظمة المتصدر بـ 17 نقطة، لذلك فإن مدربه نبيل معلول والذي تميز في الجولة الماضية بعدما قاد فريقه للفوز على النصر بعشرة لاعبين سيعمل على إيجاد الحلول المناسبة للوصول إلى مرمى الخصم، صحيح ان الكفة تميل الى الأبيض عطفا على مركزي الفريقين وقدراتهما الفنية ولكن المفاجآت واردة في مثل هذه المباريات، فضلا عن أن لاعبي الأبيض اعتادوا على استغلال أشباه الفرص فما بالكم اليوم والفوز يطير بهم للصدارة. أما الشباب فيأتي في المركز قبل الأخير بعدما ساءت أحواله في الجولات الماضية وآخرها خسارة من العربي بثلاثية. وفي مباراة العربي واليرموك فالأخضر استعاد عافيته وزاد من نقاطه بعد أن واجه عثرات في البداية وفقد عدة نقاط أخرته عن مراكز المقدمة، ولا شك ان فوزه اليوم سيعيده مرة أخرى إلى دائرة الصراع، ولكن عليه الحذر وعدم التهاون كي لا يتعثر مرة أخرى. ومن جانبه فإن اليرموك قدم مستوى جيدا في المباراة الماضية أمام السالمية وخسرها بهدف بسبب هفوة دفاعية.