عبدالعزيز جاسم



أكد مدرب كاظمة البوسني داركو نستروفيتش أن فريقه عانى غياب ثلاثة عناصر رئيسية في الفريق، في المواجهة التي خسرها أمام القادسية 0-3 ضمن منافسات الجولة الـ 8 لدوري stc للدرجة الممتازة اول من امس. وأوضح في تصريح لـ «الأنباء»: «افتقدنا جهود حمد حربي، وحسين كنكوني، والمحترف المدافع ميشيل ميلاد، وهم من العناصر الرئيسية في الفريق، وغياب أحدهم مؤثر بشكل كبير، فما بالك بغيابهم جميعا دفعة واحدة، الأمر الذي تسبب لنا بمشكلة كبيرة، خاصة عندما تواجه خصما قويا ومتماسكا مثل القادسية، ولديه من الخبرة الكثير، وعديد اللاعبين المتميزين في مختلف المراكز».



وذكر نستروفيتش أنه ومنذ البداية لم يرشح كاظمة للمنافسة على اللقب، مضيفا: بأمانة قلتها ان العربي، والكويت، والقادسية هي فرق المقدمة، لما يضمونه من جودة عالية في صفوفهم، وهذه حقيقة لا تحتمل الجدال، أما فيما يتعلق بمواجهة القادسية فإن الفريق الأفضل ظفر بالفوز، نبارك لهم النتيجة، ونأمل تجاوز الخسارة والعودة سريعا للفوز مجددا.