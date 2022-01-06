يحيى حميدان



نجحت إدارة نادي التضامن في الحصول على خدمات مدافع القادسية عامر المعتوق لتدعيم صفوف فريق الكرة بصفة رسمية بنظام الاعارة حتى نهاية الموسم الحالي. ويعتبر انضمام المعتوق (34 سنة) إضافة كبيرة لصفوف «العنيد» نظرا لما يمتلكه من خبرة كبيرة اكتسبها من اللعب مع «الأصفر» أو المنتخب الوطني الذي حمل ألوانه لسنوات طويلة. وتبحث إدارة التضامن عن تعزيزات محلية أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي ستكون في أغلبها بخط الدفاع، في حين سيستمر الخماسي الأجنبي مع «العنيد» دون تغيير وهم: البحرينيان عبدالله الهزاع وعلي حرم والتوغولي فيسو بلاكا والهولنديان روليني نوناتو وأليسون هوي.