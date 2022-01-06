عبدالعزيز جاسم



بعد فوز القادسية على كاظمة بثلاثية دون رد اول من امس في الجولة الثامنة من دوري stc الممتاز، بادر عدد من الشخصيات الرياضية بتكريم الفريق ماديا بعد الأداء المميز وهو ما ذكره موقع النادي الرسمي، فيما ذهبت الجماهير بالإشادة وكلمات المديح لنجمها بدر المطوع الذي مازال يواصل العطاء بكل قوة بعد تألقه اللافت في مواجهة البرتقالي، حتى انه لم يكتف بذلك بل تمكن من معادلة رقم المهاجم السوري فراس الخطيب بكونه أفضل هداف تاريخي في جميع المسابقات المحلية بـ 210 أهداف، وبالتالي بات «البدر» قريبا من كسر الرقم والانفراد بالرقم القياسي خلال الأيام القليلة القادمة ليضاف هذا الرقم لأرقامه وانجازاته السابقة التي حققها بقدميه «الذهبيتين».



من جهته، قال رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد عقب الفوز ان «فهود الأصفر» صحوا ومثل ما وعدتكم راح تفرحون أكثر، واللاعبون قادرون على اسعاد الجماهير، مشيرا إلى أن الأمر الطبيعي في الكرة أن يكون القادسية منافسا أما إذا كان عكس ذلك فهذا هو الأمر غير الطبيعي.



وأضاف أن الحكام هم من جعلوا المباراة جميلة لذلك نطالب بحكام من الخارج سواء للساحة أو «الفار» وهذا ان طبق فسيكون أفضل للدوري، لافتا الى أن الأصفر ستكون له كلمة هذا الموسم وعمره «ما يطيح».