هادي العنزي



أبدى مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمـد السويدان سعادته بتغلب فريقه على برقان 2-1، وقال لـ «الأنباء»: «جاء الفوز ليؤكد التغير الإيجابي الذي يشهده الفريق، على المستويين الفني والبدني، بعد التطور الكبير الذي أحرزه المدرب الوطني مالك القلاف على الجانب التكتيكي، والذي جاء بفعالية هجومية كانت غائبة في المباريات الماضية، وتماسك دفاعي واضح، ونأمل أن يكون الفوز بداية لعودة قوية للصليبخات في بطولة الدوري»، لافتا إلى أن الصليبخات دخل برغبة الظفر بالنقاط الثلاث منذ بداية المباراة، وترجمها بفوز مستحق بعدما قلب النتيجة 0-1 إلى فوز. وأكـــد السويدان أن الجهـــاز الإداري للصليبخات مقبل على التعاقد مع محترفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، مضيفا اننا نسعى لتقوية خط الهجوم، عبر التعاقد مع مهاجمين يسهمان بترجمة الأفضلية الميدانية التي سجلها الفريق في العديد من المباريات السابقة، مشيدا بالأداء الذي قدمه لاعبو الفريق أمام برقان الذي يعد من بين أفضل الفرق المشاركة في دوري الدرجة الأولى.