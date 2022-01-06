هادي العنزي



أكد المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الساحل بدر العنزي أن التعادل 0-0 مع الجهراء جاء عادلا بدرجة كبيرة، وقال لـ «الأنباء»: «جاءت المواجهة مفتوحة من الفريقين، وسعى كل منهما للخروج فائزا بنقاط المباراة، وتبادلا الأفضلية خلال الـ 90 دقيقة، ولكن لم يوفق مهاجمو أي منهما في التسجيل في شباك الآخر، لغياب اللمسة الأخيرة من قبل المهاجمين، ليخرجا متعادلين، في مواجهة لم تستحق الانتهاء من دون أهداف». وأبدى العنزي رضاه التام عن الأداء العام للفريق، مضيفا: اننا قدمنا أداء متوازنا أمام فريق منافس، ولديه كل الإمكانات التي تؤهله للذهاب بعيدا في بطولة الدوري، كما خلقنا العديد من الفرص الحقيقية أمام مرمى الجهراء، ولعل عددا من الغيابات المهمة أثرت سلبا على أداء الفريق، وفي المجمل لاتزال المنافسة مفتوحة في دوري الدرجة الأولى، ونأمل العودة للفوز في المباريات المقبلة.