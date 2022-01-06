هادي العنزي



أبدى سفير باكستان في الكويت سيد سجاد حيدر سعادته بتنظيم بلاده النسخة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى لملاكمة للمحترفين والتي تقام برعاية المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، وتقام منافساتها في العاصمة الباكستانية إسلام آباد في 22 يناير الجاري، بمشاركة ملاكمين من 16 دولة، وذلك خلال استقباله ممثل المجلس العالمي للملاكمة في الكويت ومالك شركة الترويج الرياضي مشعل الفجي أمس الأول في السفارة الباكستانية بالكويت.



وحضر اللقاء الملحق العمالي في السفارة الباكستانية فرخ أمير سيال، ونائب رئيس رابطة الملاكمة الباكستانية للمحترفين في الكويت حافظ محمد شبير، ورئيس مجتمع «نحن باكستان» م. محمد انعام مورغانايت، وممثل الكويت في البطولة الدولية الملاكم عبدالرحمن السند.



وأكد السفير الباكستاني سيد سجاد حيدر أن إقامة مثل هذه البطولات من شأنها تقوية أواصر الصداقة والمحبة بين شعوب المنطقة، وتعزيز المفاهيم الداعية إلى السلام. وقال: «البطولة تشهد مشاركة أفضل اللاعبين في العديد من الدول العربية، بما يعد بمنافسات على مستوى رفيع، والرياضة دائما تعطينا الفرصة المثالية للعب والسلام، في الإقليم والعالم على حد سواء، وستكون إسلام آباد مكانا مناسبا لاستضافة البطولة الأولى، كما أن باكستان تتمتع بسمعة عالمية في رياضة الملاكمة».



من جهته، أشاد مشعل الفجي بالدعم الذي قدمه سفير باكستان في الكويت سيد سجاد حيدر، وحرصه على تقديم كل اوجه الدعم لإنجاح البطولة، مضيفا عملنا لعدة أشهر مضت لأجل وضع كل الترتيبات التي من شأنها أن تسهم بنجاح النسخة الأولى للبطولة، كما أن مشاركة أفضل الملاكمين العرب من شأنها أن تعد بمنافسات قوية للفوز بالحزام المقدم من المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، آملا التوفيق لجميع المشاركين في البطولة.



من جانبه، أكد الملاكم عبدالرحمن السند جاهزيته الفنية والبدنية، وتطلعه للمنافسة على لقب البطولة في وزن 70 كغم، وقال: «تحضرت جيدا للمشاركة في البطولة الدولية، ولتمثيل بلادي الكويت بأفضل صورة ممكنة، ومشاركة العديد من أبطال العرب في الملاكمة تعد منافسات قوية، وبطولة ناجحة في نسختها الأولى».