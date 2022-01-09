أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة لقدم في بيان أن المنتخب المتوج بلقب النسخة الـ 33 سيحصل على مبلغ مالي قدره 4.9 ملايين دولار، فيما سيحصل المنتخب الوصيف على 2.98 مليون دولار، فيما سيحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع على مبلغ 2.48 مليون دولار، بينما سيكون نصيب المنتخبات التي تبلغ الدور ربع نهائي 795 ألف دولار. وأضاف الاتحاد لكرة القدم أنه تم تحديد طاقة استيعاب الملاعب خلال منافسات (كان الكاميرون) بين 60 و80%، مؤكدا انه اتفق مع حكومة الكاميرون على بروتوكولات صحية صارمة سيتم اتباعها بما في ذلك السماح فقط للمشجعين الذين تلقوا اللقاح بدخول الملاعب.